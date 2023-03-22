Яровая: под видом биолабораторий на Украине создавались и работали объекты НАТО
Комиссия по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США располагает убедительными доказательствами того, что на территории Украины под видом лабораторий были созданы и функционировали военные объекты Штатов и НАТО. С таким заявлением выступил сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.
«Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО», - заявила Яровая.
С ее слов, официальный Вашингтон действовал в обход международных соглашений, регулирующих подобные виды деятельности. Специалисты США проводили медицинские опыты не только на животных, но и на украинских националистах и Россия располагает доказательствами таких экспериментов, уточнила Яровая.
Ранее стало известно о готовности депутатов Госдумы РФ инициировать обращение к международным парламентам, чтобы обсудить глобальную военно-биологическую деятельность США.