Сопредседатель комиссии по расследованию военно-биологической деятельности США Ирина Яровая рассказала о медицинских опытах на украинцах.

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Комиссия по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США располагает убедительными доказательствами того, что на территории Украины под видом лабораторий были созданы и функционировали военные объекты Штатов и НАТО. С таким заявлением выступил сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

«Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО», - заявила Яровая.

С ее слов, официальный Вашингтон действовал в обход международных соглашений, регулирующих подобные виды деятельности. Специалисты США проводили медицинские опыты не только на животных, но и на украинских националистах и Россия располагает доказательствами таких экспериментов, уточнила Яровая.

Ранее стало известно о готовности депутатов Госдумы РФ инициировать обращение к международным парламентам, чтобы обсудить глобальную военно-биологическую деятельность США.