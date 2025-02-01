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Взрыв прогремел в ТЦК города Ровно, погиб один человек

Сообщается о ранении еще шестерых человек. Точная причина взрыва не уточняется.
Глеб Владовский 2025-02-01 19:03:38
© Фото: Tarasov ZUMAPRESS.com Globallookpress

В военкомате украинского города Ровно погиб один человек в результате раздавшегося взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

«Происшествие произошло сегодня в 16:15. В помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв. Известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения», - говорится в заявлении.

Точная причина взрыва не указывается. На месте происшествия работают спецслужбы и бригады скорой помощи. В здании выбиты окна.

Ранее сообщалось, что в украинских Черновцах погиб местный житель при попытке мобилизовать его силой.

#в стране и мире #взрыв #Украина #ВСУ #Ровно #тцк
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