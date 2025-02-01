Взрыв прогремел в ТЦК города Ровно, погиб один человек

В военкомате украинского города Ровно погиб один человек в результате раздавшегося взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

«Происшествие произошло сегодня в 16:15. В помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв. Известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения», - говорится в заявлении.

Точная причина взрыва не указывается. На месте происшествия работают спецслужбы и бригады скорой помощи. В здании выбиты окна.

Ранее сообщалось, что в украинских Черновцах погиб местный житель при попытке мобилизовать его силой.