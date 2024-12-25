Россиянам дали советы по выгодным вкладам в 2025 году

Наиболее выгодными способами инвестировать в следующем году станут вложения в счета в драгоценных металлах, в первую очередь в золоте, и открытие годовых вкладов, рассказала в беседе со «Звездой» экономист Инна Литвиненко.

В случае с вкладами стоит обращать внимание на дополнительные платежи и комиссии, прописанные в договоре «мелким шрифтом», предупредила специалист. Речь идет о навязывании открытия карты или СМС-информирования. Если такие обязательные услуги есть, вклад не будет выгодным.

«Если вклад хороший и выгодный, который на год, и высокий процент сохраняется в течение всего года, как минимум в течение всего того периода, на который вы вкладываетесь... тогда действительно стоит», - сказала эксперт.

Отдельно россиян предупредили об опасностях при выборе валютных вкладов из-за непредсказуемой ситуации в мире и необходимости постоянно отслеживать валютный рынок.