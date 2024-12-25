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Россиянам дали советы по выгодным вкладам в 2025 году

Экономист допустила выгоду от вкладов на год, но обратила внимание на дополнительные платежи и комиссии «мелким шрифтом».
Елизавета Кондрикова 2024-12-25 12:44:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Наиболее выгодными способами инвестировать в следующем году станут вложения в счета в драгоценных металлах, в первую очередь в золоте, и открытие годовых вкладов, рассказала в беседе со «Звездой» экономист Инна Литвиненко.

В случае с вкладами стоит обращать внимание на дополнительные платежи и комиссии, прописанные в договоре «мелким шрифтом», предупредила специалист. Речь идет о навязывании открытия карты или СМС-информирования. Если такие обязательные услуги есть, вклад не будет выгодным.

«Если вклад хороший и выгодный, который на год, и высокий процент сохраняется в течение всего года, как минимум в течение всего того периода, на который вы вкладываетесь... тогда действительно стоит», - сказала эксперт.

Отдельно россиян предупредили об опасностях при выборе валютных вкладов из-за непредсказуемой ситуации в мире и необходимости постоянно отслеживать валютный рынок.

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