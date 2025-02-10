Москвичей предупредили о морозной погоде до конца недели

В ближайшие дни в Москве может выпасть снег, также ожидаются морозы. Начиная с 11 февраля и до пятницы, 14 февраля, будет дуть северный ветер и северо-западный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Об этом с RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, он рассказал, как в столичном регионе может образоваться снежный покров.

«В антициклоне часто бывает инверсия, когда температура начинает на высоте расти. Под этим слоем атмосферы образуется облачность. При морозе эти облака начинают разрушаться, выпадая в виде мелкого снега», - сообщил специалист.

Снег сразу не растает, а пролежит минимум до воскресенья, 16 февраля. Во время текущей недели жители Московского региона не смогут насладиться солнечной погодой.

Также будет снижаться и атмосферное давление. Ильин пояснил, что в минувшие выходные оно было на уровне 777 миллиметров ртутного столба, что стало максимумом. С 12-го числа давление начнет понижаться, и с 13 по 16 февраля будет колебаться между значениями 758-760 миллиметров ртутного столба.

В беседе со «Звездой» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что вторая половина февраля будет зимней и со снегом.