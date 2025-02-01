При обстреле рынка в Судане погибли 54 человека

При артиллерийском ударе Сил быстрого реагирования по рынку в городе Омдурман Судана погибли 54 человека, еще 158 получили ранения. Об этом говорится в заявлении Минздрава страны.

«Число случаев, зафиксированных в медицинских учреждениях, составило 158 пострадавших и 54 погибших», - сообщило ведомство.

Министерство здравоохранения Судана осудило постоянные атаки СБР на мирных граждан. Там подчеркнули, что это является нарушением норм и законов.

Также ведомство поблагодарило всех медицинских работников в больницах Аль-Ну и Саваид, которые приняли раненных и тела погибших людей.

Ранее боестолкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией Судана начались в апреле 2023 года. По данным ООН, в стране фиксируются вспышки этнического насилия и целенаправленные атаки на мирное население.