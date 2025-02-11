На «Госуслугах» добавили функцию анонимных сообщений автомобилистам

В мобильном приложении «Госуслуги» появилась возможность отправки анонимных сообщений владельцам автомобилей. Теперь россияне могут обратиться к водителю, если его машина мешает проезду, срабатывает сигнализация или возникли другие проблемы.

Новая функция находится в разделе «Транспорт Права». При отправке сообщения нужно указать госномер автомобиля и его местоположение.

Владелец машины, в свою очередь, получит уведомление о проблеме и прикрепленную геолокацию.

Напомним, ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» хотят ввести упрощенную биометрию в качестве дополнительного способа защиты личного кабинета. Соответствующее предложение подготовили в российском правительстве.

Согласно задумке, регистрация упрощенной биометрии не потребует наличия заграничного паспорта или личного визита в банк. Будет достаточно сделать фотографию в специальном приложении.