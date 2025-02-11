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Гастроэнтеролог объяснила, почему не стоит пропускать завтрак

По мнению врача, организм может тратить мышечную ткань при отсутствии энергии.
Глеб Владовский 2025-02-11 07:56:27
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Завтрак является самым главным приемом пищи у человека, и пропускать его не рекомендуется. О том, почему он так важен, рассказала в беседе с Радио Sputnik гастроэнтеролог Ирина Бережная.

По словам диетолога, человек, даже когда спит, регулярно потребляет энергию, которая уходит в том числе на дыхание и сердечно-сосудистую деятельность. А во время сна ее долгое время организму брать неоткуда.

«Если вы не завтракаете, организм начинает тратить не жировую ткань, а мышечную ткань. А это касается в том числе и сердца. Жировую он начинает накапливать, прятать дальше... То есть это еще и путь к ожирению», - пояснила эксперт.

Кроме того, отсутствие завтрака может также изменить оценку чувства голода. В результате у человека увеличивается число перекусов. Это чревато тем, что в организме будет больше углеводов, чем положено.

Врач также порекомендовала воздержаться от потребления энергетиков, потому что они выбивают резервы из организма. После того как их эффект перестает действовать, возникает в том числе слабость и сонливость.

Ранее кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, какие опасности таит в себе привычный для россиян завтрак.

#завтрак #гастроэнтеролог #важность #прием пищи
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