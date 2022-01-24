Врач объяснил опасность привычного для россиян завтрака

Бутерброды с сыром и маслом отрицательно сказываются на работе поджелудочной железы и сердца. Об опасности привычного для многих россиян завтрака рассказал кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Как отметил эксперт, такая пища содержит избыточное количество триглециридов и холестерина. Они, в свою очередь, ускоряют развитие атеросклероза кровеносных сосудов, который угрожает сердца. Жирная пища заставляет активнее трудиться печень и поджелудочную железу.

Вместе с тем специалист отметил, что окончательно отказываться бутербродов с сыром не обязательно.

«Однако знать меру всё же стоит. В рационе должно быть больше растительного и меньше животного», - написал он в своем Instagram.

Ранее Сергей Вялов в беседе со «Звездой» рассказал, как минимизировать последствия праздничного застолья. Врач дал рекомендации для быстрого избавления от чувства тяжести во время переедания.