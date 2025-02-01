Мирный житель погиб в результате атаки дронов ВСУ по Курской области

В Курской области мирный житель погиб в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«В районе населенного пункта Снагость был нанесен удар по гражданскому автомобилю, в котором ехало трое человек. По предварительной информации, один человек погиб», - приводит его слова Life.

Хинштейн добавил, что активные боевые действия не позволяют пока что эвакуировать его тело. Кроме того, еще один находившийся в машине человек получил ранения.

Также сообщается, что в результате удара беспилотника по Суджанскому району, пострадали три мирных жителя.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ, в том числе в Курской области. Так, в субботу, 1 февраля российские военные сбили за ночь девять украинских беспилотников над территорией РФ.