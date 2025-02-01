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Мошенники придумали новую схему обмана с покупкой золотых слитков

Мошенники убеждают граждан, что их средства в опасности, однако вместе перевода денег требуют приобретать золотые слитки.
Игнат Далакян 2025-02-01 17:46:46
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Мошенники стали просить своих жертв покупать золотые слитки и передавать им «на хранение». Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Гражданину звонят и убеждают, что его деньги в опасности, однако вместо перевода просят приобрести золото - слитки или инвестиционные монеты», - говорится в телеграм-канале ведомства.

После этого жертве предлагают передать курьеру золотые слитки или же продать в другом банке и после этого перевести им на «надежный» счет.

В управлении объяснили, что подобная схема используется мошенниками, поскольку работнику банка легче объяснить покупку золота. При этом используются аргументы, связанные с инфляцией и большим уровнем доверия к драгметаллам.

В МВД предупредили граждан, что ни банки, ни полиция не требуют покупки золота. К защите средств это не имеет никакого отношения. В случае поступления такого звонка в управлении посоветовали положить трубку, позвонить в банк или полицию по официальному номеру.

Ранее в Министерстве внутренних дел России раскрыли новую схему аферистов с дубайским шоколадом. По данным ведомства, мошенники создают специальные фишинговые сайты.

#в стране и мире #МВД #Мошенники #мошенничество #золото #покупка золота
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