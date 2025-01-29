В МВД России раскрыли новую схему аферистов с дубайским шоколадом

Мошенники разработали новую схему, выдавая себя за продавцов дубайского шоколада. О том, как не попасться на уловку, рассказали в МВД России.

«Мошенники всегда реагируют на актуальные тренды и новости. Интерес граждан к десерту используется для фишинговых атак и фейковых поставок», - цитирует заявление Радио Sputnik.

Уточняется, что злоумышленники с помощью подобных ресурсов стремятся похитить данные или распространить вредоносное программное обеспечение (ПО). Ведомство призвало россиян сохранять бдительность, проверять отзывы компаний и избегать взаимодействия с не зарегистрированными в РФ предприятиями.

Ранее в МВД рассказали, как аферисты наживаются на покупках игровых предметов и аккаунтов в Интернете.