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В Курской области заявили о свыше 2 000 человек, пропавших без вести

Местная администрация отметила, что сверка данных продолжается.
Глеб Владовский 2025-02-01 16:46:22
© Фото: РИА Новости

Свыше 2 000 россиян числятся пропавшими без вести в Курской области. Такое заявление сделали в пресс-службе региональной администрации.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники МВД, Красного креста и других организаций предоставили свыше десяти списков, в которых перечислены пропавшие куряне.

«В списках установлено трехкратное дублирование записей. После сверки осталось немногим более 2 000 граждан», - говорится в заявлении пресс-службы.

В администрации подчеркнули, что сверка данных продолжается. Ожидается, что в дальнейшем сформируют единый перечень всех пропавших лиц.

Напомним, что по данным Минобороны России, всего под контролем у ВСУ на 17 января в регионе оставалось порядка 460 кв. км территории из изначально захваченных с 6 августа 2024 года 1268 кв. км.

#в стране и мире #Курская область #поисковики #пропавшие без вести #вторжение всу
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