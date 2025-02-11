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На Камчатке спасатели сняли 19 человек с остановившегося подъемника

Операция по спасению туристов заняла около полутора часа. Точное время возобновления работы подъемника не указали.
Глеб Владовский 2025-02-11 06:54:19
© Фото: Uwe Zucchi dpa Globallookpress

На Камчатке спасателям удалось вызволить 19 человек с остановившейся кресельной канатной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Остановился кресельный подъемник, существующая неисправность не позволила нам продолжить его эксплуатацию. На креслах находились 19 человек, были вызваны спасатели», - говорится в сообщении.

Уточняется, что вся операция по спасению людей заняла около полутора часа. В настоящее время выясняются причины поломки подъемника. Точные сроки возобновления работы канатной дороги не указываются.

#в стране и мире #Камчатский край #спасатели #лыжник #подъемник
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