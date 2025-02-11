На Камчатке спасатели сняли 19 человек с остановившегося подъемника

На Камчатке спасателям удалось вызволить 19 человек с остановившейся кресельной канатной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Остановился кресельный подъемник, существующая неисправность не позволила нам продолжить его эксплуатацию. На креслах находились 19 человек, были вызваны спасатели», - говорится в сообщении.

Уточняется, что вся операция по спасению людей заняла около полутора часа. В настоящее время выясняются причины поломки подъемника. Точные сроки возобновления работы канатной дороги не указываются.