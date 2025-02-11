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В Аризоне погиб один человек при столкновении двух самолетов

Происшествие случилось в аэропорту Скоттсдейла.
Сергей Лебедев 2025-02-11 06:35:23
© Фото: 2GPcMplIhsKgqRl, X

В аэропорту города Скоттсдейл в американском штате Аризона самолет Bombardier Learjet 35A после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стоявший бизнес-джет Gulfstream G200. ЧП случилось в понедельник около трех часов дня по местному времени.

В результате происшествия погиб один человек, который находился на борту Learjet. Еще трое ранены. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает ABC News.

Отмечается, что в момент столкновения на борту припаркованного Gulfstream пассажиров не было.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать неисправность шасси. Сейчас эксперты выясняют обстоятельства катастрофы.

Напомним, на прошлой неделе в бразильском Сан-Паулу легкомоторный самолет упал на шоссе и врезался в автобус. В результате ЧП погибли два человека.

#в стране и мире #Самолет #сша #аризона #бизнес-джет #Скоттсдейл
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