В Аризоне погиб один человек при столкновении двух самолетов

В аэропорту города Скоттсдейл в американском штате Аризона самолет Bombardier Learjet 35A после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стоявший бизнес-джет Gulfstream G200. ЧП случилось в понедельник около трех часов дня по местному времени.

В результате происшествия погиб один человек, который находился на борту Learjet. Еще трое ранены. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает ABC News.

Отмечается, что в момент столкновения на борту припаркованного Gulfstream пассажиров не было.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать неисправность шасси. Сейчас эксперты выясняют обстоятельства катастрофы.

Напомним, на прошлой неделе в бразильском Сан-Паулу легкомоторный самолет упал на шоссе и врезался в автобус. В результате ЧП погибли два человека.