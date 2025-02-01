Слова чешского сенатора Мирославы Немцовой о повторении «блокады Ленинграда» являются разжиганием русофобии. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Сказанное Немцовой - это демонстрация того, как русофобия превращается в отсутствие здравого смысла и выходит за границы этики и морали. Возможно, никому не известная политик из Чехии решила таким образом привлечь внимание к своей персоне», - приводит его слова RT.

Белик также выразил мнение, что Немцовой следует почитать про Пражскую наступательную операцию и про роль советский воинов в освобождении Европы от фашизма. А подобные проявления русофобии лишь укрепляет решимость бороться за сохранение исторической правды.

Напомним, что в субботу, 1 февраля Немцова в соцсетях опубликовала пост с призывом повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны. Позже она удалила эту публикацию.