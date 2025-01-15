Чехия анонсировала поставки по трубопроводу TAL для отказа от российской нефти

Чехия готова начать поставки нефти по западному маршруту модернизированного трансальпийского трубопровода TAL в случае прекращения транзита по «Дружбе». Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

«Увеличение мощности трубопровода обеспечит Чехию дополнительными 4 млн тонн нефти... Это решающий момент для Чешской Республики», - сообщил он во время выступления на Центральной нефтеналивной станции «Нелагозевес», уточнив, что таким образом Чехию «не может больше шантажировать» Россия.

По словам Фиалы, Чехия может рассчитывать на бесперебойные поставки энергоресурса через итальянский нефтепровод. Предполагается, что страна будет импортировать до 8 млн тонн нефти в год - это полностью покрывает потребности производства в стране.

В конце декабря 2024 года Reuters сообщило о приостановке поставок по «Дружбе», но чешские власти заявили, что получают нефть по согласованному графику. Отмечалось, что приостановка связана с техническими работами за пределами страны.

Чехия и ряд других стран ЕС прекратили получать российскую нефть по морю в декабре 2022 года. Однако для трубопровода «Дружба» сделали исключение, так как не имеющим выхода к морю государствам было трудно найти альтернативных поставщиков.