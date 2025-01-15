МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Чехия анонсировала поставки по трубопроводу TAL для отказа от российской нефти

Премьер-министр страны Петр Фиала назвал модернизацию трубопровода «решающим моментом» для страны.
Анна Касаткина 2025-01-15 09:10:32
© Фото: x99, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Чехия готова начать поставки нефти по западному маршруту модернизированного трансальпийского трубопровода TAL в случае прекращения транзита по «Дружбе». Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

«Увеличение мощности трубопровода обеспечит Чехию дополнительными 4 млн тонн нефти... Это решающий момент для Чешской Республики», - сообщил он во время выступления на Центральной нефтеналивной станции «Нелагозевес», уточнив, что таким образом Чехию «не может больше шантажировать» Россия.

По словам Фиалы, Чехия может рассчитывать на бесперебойные поставки энергоресурса через итальянский нефтепровод. Предполагается, что страна будет импортировать до 8 млн тонн нефти в год - это полностью покрывает потребности производства в стране.

В конце декабря 2024 года Reuters сообщило о приостановке поставок по «Дружбе», но чешские власти заявили, что получают нефть по согласованному графику. Отмечалось, что приостановка связана с техническими работами за пределами страны.

Чехия и ряд других стран ЕС прекратили получать российскую нефть по морю в декабре 2022 года. Однако для трубопровода «Дружба» сделали исключение, так как не имеющим выхода к морю государствам было трудно найти альтернативных поставщиков.

#Экономика #нефть #чехия #трубопровод #дружба #энергоресурсы #петр фиала #TAL
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 