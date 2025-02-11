Сийярто: Венгрия не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Киева

Венгрия объяснила Еврокомиссии, что не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Украины. Об этом рассказал венгерский министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

До этого он сообщил, что ЕК дала Будапешту требуемые гарантии энергобезопасности. Еврокомиссия сама взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым ресурсы поступают в страны ЕС, и потребовала от Украины гарантий сохранения поставок нефти.

«Мы понимаем, что это невозможно. Мы очень ясно дали это понять Европейской комиссии, потому что я больше не хотел получать никаких гарантий от украинцев, потому что у нас есть свой собственный опыт с этими гарантиями, не очень положительный», - напомнил Сийярто.

Ранее венгерский министр заявил, что Украина обязана сохранить пути поставок российского газа в Европу. Он подчеркнул, что, остановив транзит газа, Киев создал проблемы для европейских стран.