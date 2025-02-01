В МИД Узбекистана назвали провокацией видео с оскорблением узбеков

Видеоролик с оскорблением узбекского народа был сфабрикован, чтобы внести разлад в отношениях между Москвой и Ташкентом. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Узбекистана Ахрор Бурханов.

По словам дипломата, с российской стороной связались сразу же, как только нашли ролик.

«По итогам проведенной проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован деструктивными силами», - сказал Бурханов в интервью информагентству Dunyo.

Ранее Федеральная служба безопасности установила личность украинца, который от лица россиянина оскорблял узбекскую нацию на видеоролике в YouTube. Подозреваемым оказался уроженец Николаевской области 1984 года рождения.