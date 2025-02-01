ФСБ установила украинца, оскорблявшего от лица россиянина узбекскую нацию

ФСБ России установила личность гражданина Украины, который, выдавая себя за россиянина, унижал граждан узбекской национальности. В ведомстве сообщили, что в Интернете есть видеоролик с его участием на канале, подконтрольном спецслужбам Литвы.

«В ходе расследования была установлена личность, которая в сети Интернет, представляясь гражданином Российской Федерации, высказывалась в националистическом духе в адрес узбекской нации. Установленным лицом оказался гражданин Украины - Николай Кочмарик, уроженец Николаевской области», - рассказала ФСБ России.

В спецслужбе уточнили, что в настоящее время он проживает на территории Украины и поддерживает ВСУ.

В ФСБ добавили, что украинские и литовские органы, а также их зарубежные союзники пытаются создавать провокационные материалы для ухудшения отношений России с ее партнерами в СНГ и формирования антироссийских настроений за рубежом.