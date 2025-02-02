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Круизный ледокол создадут на основе военного корабля «Иван Папанин»

На основе наработок с проходящего испытания патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» можно создать арктический круизный лайнер.
Алексей Курильченко 2025-02-02 11:40:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Создатели российского «военного ледокола» - патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» - планируют создать на его основе судна гражданского назначения. Среди заявленных проектов - арктический круизный лайнер. Об этом в программе «Военная приемка» рассказал главный конструктор проекта.

«Корпус, энергетическая установка уже изготовлены, отработаны и могут быть перенесены как на круизный лайнер, так и на судно снабжения, научно исследовательское судно. На базе существующего корабля "Иван Папанин" может быть создана целая серия судов различного назначения», - рассказал главный конструктор проекта 23550 Борис Лейкис.

Предполагается. что такие корабли могут работать не только в арктическом регионе, но и в тропических широтах. Также судно может использоваться в качестве экспедиционного и исследовательского.

Смотрите программу «Военная приемка» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. В выпуске «"Иван Папанин". Первый боевой ледокол» зрителей ждет большая экскурсия по внутренним помещениям нового ледокола и испытания в открытом море на протяжении 10 дней.

#Военная приемка #ледокол #корабли #иван папанин #наш эксклюзив
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