Суд в Москве арестовал исполнительного директора «Роснано» Подольского

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО исполнительного директора ООО «УК «Роснано» Бориса Подольского по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Подольского Бориса Григорьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, на срок 1 месяц 28 суток», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в отношении топ-менеджера «РОСНАНО» Марины Косенковой, подозреваемой в злоупотреблении полномочиями, избрали ту же меру пресечения.

Напомним, что в пятницу, 31 января, в МВД России подтвердили информацию о задержании трех сотрудников компании по подозрению в превышении должностных полномочий. Помимо Подольского и Косенковой, по уголовному делу проходит также управляющий директор по финансам Артур Галстян.