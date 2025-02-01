Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову

Сегодня Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении топ-менеджера «Роснано» Марины Косенковой, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Ее отправили под стражу в следственный изолятор.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... сроком на 1 месяц 28 суток», - заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Напомним, на этой неделе стало известно, что полицейские задержали трех топ-менеджеров «Роснано». По уголовному делу проходят исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложения и отчетности Марина Касенкова.

По версии следствия, в 2017 году они участвовали в искажении отчетов, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании. Эти действия позволили привлечь дополнительное финансирование и избежать отзыва ранее выданных госгарантий.

В итоге позже государству пришлось выделить «Роснано» более 43 миллиардов рублей.