Боевики ВСУ обстреляли ДНР 42 раза за сутки, выпустив 119 боеприпасов

Украинские боевики 42 раза за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом пишет управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Сорок два факта вооруженных атак ВФУ. Сорок две вооруженные атаки - на горловском направлении. Всего выпущено 119 единиц различных боеприпасов», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что 12 человек пострадали в результате обстрелов. Также известно о том, что 17 жилых домов, автобус, семь машин, коммунальная техника и семь объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения.

Самым серьезным ударом стал обстрел украинскими боевиками больницы в Горловке. Девять из двенадцати пострадавших за сутки девять получили ранения именно в результате этой атаки.