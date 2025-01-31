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МВД подтвердило задержание трех руководителей «Роснано»

МВД сообщило, что трое сотрудников подозреваются в нецелевом использовании средств на сумму более 43 миллиардов рублей.
Никита Матосов 2025-01-31 10:26:37
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Трое сотрудников управляющей компании «Роснано» задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в МВД России. Задержанные являются заместителями бывшего главы организации Анатолия Чубайса.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемые предприняли незаконные меры по изменению классификации финансовых обязательств, чтобы скрыть негативные результаты работы компании. Предоставив ложную отчетность, они ввели в заблуждение единственного акционера компании - Российскую Федерацию - относительно финансового состояния «Роснано». Это позволило избежать отзыва ранее выделенных государственных гарантий и получить дополнительное финансирование. В период с 2022 по 2024 год государство выделило корпорации более 43 миллиардов рублей.

Среди задержанных - исполнительный директор и заместитель руководителя Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложения и отчетности Марина Касенкова. Все они находятся под стражей в Москве и Московской области.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В ближайшее время фигурантам дела изберут меру пресечения. Продолжается сбор доказательств, проводятся допросы свидетелей, устанавливаются детали совершенного преступления и возможные сообщники.

#Задержание #роснано #Уголовный кодекс #превышение полномочий
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