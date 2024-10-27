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Военнослужащие провели телемост из зоны СВО с Подмосковьем

Такие сеансы видеосвязи помогают бойцам справиться со стрессом, который неизбежен при работе на СВО.
2024-10-27 05:10:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие-артиллеристы 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» провели телемост из зоны СВО с Подмосковьем. Во время видеосеанса они поговорили с родственниками, представительницами женсовета бригады, а также с ветеранами Великой Отечественной войны. Ветераны поделились с ними боевым опытом и дали полезные советы.

Командир отделения артиллерийской разведки с позывным Француз рассказал, почему периодически разговаривать с родными по видеосвязи так важно для бойцов. По его словам, в условиях постоянного стресса это возможность немного расслабиться.

«Военная служба в зоне проведения СВО - это тяжелая прежде всего психологическая работа, психологическое напряжение у военнослужащих большое. И вот такой вот формат общения с родственниками, с людьми, которые находятся в России - это очень помогает. Просто представить, что ты скоро будешь в отпуске, ты скоро будешь дома. Оторваться от реальности в данных условиях», - объяснил он.

Телемост - практически единственный способ связи с родными между отпусками в силу ограничений на использование смартфонов для военнослужащих в зоне проведения СВО. Командование бригады проводит такие мероприятия не реже двух раз в неделю. Двусторонняя видеосвязь не только позволяет пообщаться с родными на расстоянии. В ходе телемостов организуется адресная доставка гуманитарной помощи по заявкам от самих бойцов.

Ранее состоялся телемост между участниками СВО и военнослужащими срочной службы. В мероприятии участвовали саперы, выполняющие задачи на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#телемост #Ветераны ВОВ #СВО
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