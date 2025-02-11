Готовность на словах: в МИД прокомментировали возможный диалог США с РФ

Убедительная победа Дональда Трампа на президентских выборах США лишила его соперников даже шанса оспорить результат, а его возвращение в Белый дом ознаменовало смену вех в американской политике. По крайней мере, на словах в Вашингтоне заинтересованы в диалоге с Москвой. Однако, как рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, на деле ситуация пока не изменилась в лучшую сторону.

«Каналы коммуникации существуют, они не закрыты, они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне. Сигналы, при всей их важности, могут быть любые, но на практике мы не видим изменений того курса, который проводился Вашингтоном на протяжении последнего времени», - отметил дипломат.

Поставки оружия на Украину, подчеркнул Рябков, так и не прекратились. Только вступив в должность, Трамп, засучив рукава, принялся перетряхивать прежнюю администрацию. Главы ведомств проходят проверку на лояльность, но, по мнению Рябкова, может оказаться так, что изменится лишь форма, но не содержание. Никто не отменял стремления США к глобальному доминированию, уверен замминистра.

«Что касается нашего диалога с США в области стратегической стабильности и в том числе ситуации, касающейся пост-ДСНВ периода, то она не выглядит многообещающей», - добавил он, отвечая на вопрос, готова ли Москва к обсуждению гарантий безопасности в сфере стратегического ядерного вооружения.

У России уже есть опыт работы с прошлой администрацией Дональда Трампа в этом вопросе. Тогда он настаивал на том, чтобы кроме Вашингтона аналогичные обязательства взял на себя Китай. Со своей стороны в Москве выступали за, чтобы учитывать совокупный ядерный потенциал НАТО, с учетом боеголовок Лондона и Парижа. Сегодня перспективы диалога по этой теме, уверен Рябков, также зависят от первых практических шагов США.

«5 февраля 2026 года - это тот срок, когда действующий ДСНВ истечет. В отсутствие каких бы то ни было изменений ситуации, после 5 февраля будущего года договора об СНВ существовать не будет», - напомнил дипломат.

По его словам, в Москве по-прежнему ждут сигналов от Вашингтона и сохраняют готовность к переговорам, но только на равноправной и взаимовыгодной основе.

В течение всей пресс-конференции Сергей Рябков не раз подчеркивал, что Россия открыта к диалогу, однако именно США должны сделать первый шаг к нормализации отношений между двумя странами.Ряб