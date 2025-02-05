США должны сделать первый шаг к нормализации отношений с Россией. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Рябков напомнил, что Москва открыта к диалогу в режиме «жесткого торга» и с учетом реалий «на земле».

«Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий «на земле» и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией», - говорится в сообщении.

Дипломат подчеркнул, что «решения и выбор за Трампом и его командой».

По словам замглавы МИД РФ, Москва всегда стремилась к честному партнерству с Западом, но там ее не услышали, потому что хотели ослабить «геополитического противника».

Однако Россия смогла выстоять и вернуть себе законное место в мировой геополитике, расстроив планы администрации экс-президента США Джо Байдена, которая стремилась нанести Москве «стратегическое поражение».