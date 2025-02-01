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Смерть на поводке: морпехи рассказали, как поражают технику ВСУ дронами на оптоволокне

На оптоволокне беспилотник словно привязан к оператору. Никакие антидроновые ружья или системы РЭБ ему не помеха.
Роман Закурдаев 2025-02-01 09:49:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Дроны-камикадзе на оптоволокне - сейчас одни из главных инструментов утилизации натовской бронетехники в зоне СВО. Системы РЭБ для них не помеха. Разведчики-морпехи показали «Звезде» принцип их работы.

Операторы  ударных беспилотников разведподразделения морской пехоты Каспийской флотилии уже привыкли к вниманию противника - разбитые фронтовые дорогие здесь вызывают беспокойство, пожалуй, только в сочетании с тревожными сигналами  дрон-детектора.

«Ищут точки взлета и при обнаружении они не жалеют ничего. Предпринимают любые свои действия, вплоть до РСЗО HIMARS», - рассказал оператор БПЛА с позывным Леки.

Российские дроны-камикадзе управляются по оптоволокну - тонкой нити из оптически прозрачного материала. Оно хранится в катушках - длина провода может достигать 16 километров. На оптоволокне беспилотник словно привязан к оператору. Никакие антидроновые ружья или системы РЭБ ему не помеха. От того и жгут вражескую технику по всей линии фронта. Филигранно залетают в блиндажи и подвалы, накрывают минометы и огневые точки. 

«Мастерство управления надо. Надо знать, где необходимо пусть его по верху или по низу, по полю, чтобы не было обрывов и залома», - рассказал оператор БПЛА с позывным Ибра.

Воздушная разведка Каспийских морпехов группировки войск «Север» так же успешно наводит наши ствольную и реактивную  артиллерии на позиции ВСУ. 

«Сегодняшняя задача - поразить живую силу противника, минометные расчеты, которые находятся на нашей земле в Курской области. Ни миллиметра земли, ни пяди мы им не отдадим», - рассказал старший наводчик реактивной батареи залпового огня с позывным Яман.

В пригранично районе Курской области командир разведвзвода рассказывает о боевой работе на «ленточке», то есть вблизи госграницы с Украиной.

«Лишить его путей подвоза, боеприпасов, еды. Голодный враг - уже не враг», - рассказал командир с позывным Август.

Оператор беспилотника с позывным Умка показывает результаты своей работы. Десятки уничтоженных целей.

«Семь-восемь вылетов в день. Из них может быть только одно-два непопадания из-за того, что противник стреляет, сбивает наши дроны, но все равно цель будет уничтожена», - рассказал Умка.

Расчет ударных дронов Каспийских морпехов никогда не работает с одной и той же точке дважды, поэтому после каждого пуска меняют локацию. 

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#беспилотники #Курская область #наш эксклюзив #оптоволокно
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