Если поставки оружия мексиканским наркокартелям не остановят, это может сказаться на безопасности самих США. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» международный аналитик Кристиан Ламеса.

По словам специалиста, эти преступные группы могут начать действовать против Штатов, причем на их же территории.

«Соединенные Штаты мало что делали для того, чтобы остановить незаконный поток оружия, например, наркотеррористическим группировкам в Мексике. Это довольно опасно даже для США», - добавил он.

Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил ВСУ в продаже американского оружия мексиканским наркокартелям. По его словам, поставляемое Украине вооружение в итоге используется против самих Соединенных Штатов.