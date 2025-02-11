Американский журналист Такер Карлсон обвинил ВСУ в продаже американского оружия мексиканским наркокартелям. Об этом он заявил во время интервью с отставным американским подполковником Дэниелом Дэвисом.

«Факт в том, что украинские вооруженные силы продают огромный процент, до половины, вооружения, которое мы им отправляем. Половину. И я не строю догадок на этот счет. Я знаю это точно, это факт, не домыслы. Они продают его, и много из этого попадает к наркокартелям на нашей границе», - подчеркнул Карлсон.

Он назвал это преступлением и отметил, что американские спецслужбы, скорее всего, знают об этом и «наживаются», пользуясь ситуацией. По словам журналиста, оружие, которое власти США отправляют на Украину, в итоге оказывается в руках «настоящих врагов» Вашингтона и используется против него.

Информация о незаконной продаже западного оружия Украиной появилась давно. Как рассказал президент РФ Владимир Путин, у России есть данные о продажах Киевом вооружения на Ближний Восток. Он усомнился, однако, что это делается на уровне руководства, и подчеркнул, что на Украине довольно высокий уровень коррупции.