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Карлсон обвинил ВСУ в продаже оружия из США мексиканским наркокартелям

По словам журналиста, оружие, которое США поставляют Украине, в итоге используется против самих Соединенных Штатов.
Анастасия Бобылева 2025-02-11 00:35:58
© Фото: Annabelle Gordon Consolidated News Photos Globallookpress

Американский журналист Такер Карлсон обвинил ВСУ в продаже американского оружия мексиканским наркокартелям. Об этом он заявил во время интервью с отставным американским подполковником Дэниелом Дэвисом.

«Факт в том, что украинские вооруженные силы продают огромный процент, до половины, вооружения, которое мы им отправляем. Половину. И я не строю догадок на этот счет. Я знаю это точно, это факт, не домыслы. Они продают его, и много из этого попадает к наркокартелям на нашей границе», - подчеркнул Карлсон.

Он назвал это преступлением и отметил, что американские спецслужбы, скорее всего, знают об этом и «наживаются», пользуясь ситуацией. По словам журналиста, оружие, которое власти США отправляют на Украину, в итоге оказывается в руках «настоящих врагов» Вашингтона и используется против него.

Информация о незаконной продаже западного оружия Украиной появилась давно. Как рассказал президент РФ Владимир Путин, у России есть данные о продажах Киевом вооружения на Ближний Восток. Он усомнился, однако, что это делается на уровне руководства, и подчеркнул, что на Украине довольно высокий уровень коррупции.

#в стране и мире #оружие #Украина #сша #продажа #Такер Карлсон
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