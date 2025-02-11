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Жительница Николаево-Дарьино рассказала, как выжила после снаряда ВСУ

Уссурийские десантники организовали эвакуацию мирного населения из разбитого Николаево-Дарьино.
Андрей Вакула 2025-02-11 18:17:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские боевики открыли огонь прямо в тот момент, когда бабушка из Николаево-Дарьино несла в подвал продукты. Антонина Комарова рассказала, что успела лечь на землю и увидела вокруг себя искры и яркий огонь.

Уссурийские десантники вывели из курского села еще двух мирных жителей. Много человек погибло, на месте домов руины и пепелища - боевики полностью разбили населенный пункт. Они бросали гранаты в подвалы и постоянно били дронами.

Ранее наш телеканал показывал, как именно шла эвакуация мирных жителей - они, как отметил корреспондент Андрей Вакула, ждали освобождения 186 дней

По словам жителей, все это время украинские боевики стреляли из танков, атаковали дронами, убивали гражданских. Не получалось даже похоронить по-человечески. Поэтому могилы приходилось копать в огороде.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Курская область #ВСУ #мирные жители #наш эксклюзив #Николаево-Дарьино
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