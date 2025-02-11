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В США арестовали россиян по обвинению в распространении вируса-вымогателя

Двух мужчин подозревают в якобы распространении вируса-вымогателя Phobos и получении благодаря ему 16 миллионов долларов.
Дарина Криц 2025-02-11 17:56:10
© Фото: Bastiaan Slabbers, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В США задержали двух россиян по подозрению в кибермошенничестве. Так, 33-летнего Романа Бережного и 39-летнего Егора Глебова обвиняют в вымогательстве и получении от жертв порядка 16 миллионов долларов посредством распространения и эксплуатации вируса-вымогателя Phobos.

Как сообщило Министерство юстиции США, оба россиянина возглавляли некую группу, жертвами которой стали свыше тысячи организаций в американском государстве.

«Предположительно, руководили киберпреступной группой, использовавшей программу-вымогатель Phobos, жертвами которой стали более тысячи государственных и частных организаций в Соединенных Штатах и ​​по всему миру и которая получила более 16 миллионов долларов в виде выкупа», - заявило американское ведомство.

Приводятся сведения, что в период с мая 2019 года и примерно по октябрь 2024 года двое мужчин и их соратники, предположительно, нанесли жертвам убытки из-за потери доступа к их данным в дополнение к финансовым потерям, связанным с выплатами программ-вымогателей. Жертвами вымогательств стали детская больница, поставщики медицинских услуг и образовательные учреждения. Уточняется, что, взламывая компьютерные сети жертв, они копировали и похищали файлы, программы и шифровали оригинальные версии похищенных данных с помощью Phobos.

Следствие предполагает, что Глебов и Бережной вымогали у жертв деньги в обмен на ключи дешифрования для восстановления доступа к своим данным. Они угрожали обнародовать личную информацию, если деньги не будут выплачены.

В ноябре 2023 года в Соединенных Штатах арестовали четверых россиян за экспорт товаров двойного назначения. Один из них - 52-летний гражданин России и Таджикистана Салимджон Насриддинов.

#в стране и мире #сша #арест #россияне #вымогательство #кибермошенничество #вирус Phobos
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