Четверо россиян арестованы в США за экспорт товаров двойного назначения

Они обвиняются в сговоре и других преступлениях, связанных со схемой экспорта в пользу компаний, связанных с российскими Вооруженными силами.

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Четыре гражданина России задержаны в США по обвинению в поставках в РФ товаров и технологий двойного назначения. В Восточном округе Нью-Йорка были предъявлены соответствующие обвинения, сообщает американское министерство юстиции.

Согласно судебным документам, трое из задержанных - Николай Гольцев, 37 лет, из Монреаля, (Канада), Салимджон Насриддинов, 52 года, из Бруклина, и Кристина Пузырева, 32 года, из Монреаля. Их обвиняют в уклонении от санкций и схеме экспорта, по которой полупроводники, интегральные схемы и другие электронные компоненты двойного назначения на миллионы долларов поставлялись в Россию через две подставные компании.

Насриддинов, гражданин России и Таджикистана, был задержан 31 октября в Бруклине. Гольцев и Пузырева задержаны в отеле на Манхэттене 31 октября во время поездки в Нью-Йорк к Насриддинову. Как утверждается, ответчики использовали две зарегистрированные в Бруклине фирмы - SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. Компания SH Brothers осуществила сотни поставок в Россию на сумму более 7 миллионов долларов.

В обвинительном заключении также фигурируют 39-летний Никита Архипов и 37-летний Артем Оловянников, оба из Санкт-Петербурга, и Николай Григорьев, 36 лет, из Бруклина. Они обвиняются в сговоре и других преступлениях, связанных со схемой экспорта в пользу компаний, связанных с российскими Вооруженными силами. Григорьева арестовали 1 ноября, говорится в сообщении. Архипов и Оловянников остаются на свободе.

Ранее из Эстонии в США по аналогичному обвинению был экстрадирован Вадим Конощенок. Россиянину грозит до 30 лет тюрьмы.