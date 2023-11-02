В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Четверо россиян арестованы в США за экспорт товаров двойного назначения

Владимир Рубанов
01:04 02.11.2023
Они обвиняются в сговоре и других преступлениях, связанных со схемой экспорта в пользу компаний, связанных с российскими Вооруженными силами.
Четверо россиян арестованы в США за экспорт товаров двойного назначения
© Фото: justice.gov
Читайте нас на:

Четыре гражданина России задержаны в США по обвинению в поставках в РФ товаров и технологий двойного назначения. В Восточном округе Нью-Йорка были предъявлены соответствующие обвинения, сообщает американское министерство юстиции.

Согласно судебным документам, трое из задержанных - Николай Гольцев, 37 лет, из Монреаля, (Канада), Салимджон Насриддинов, 52 года, из Бруклина, и Кристина Пузырева, 32 года, из Монреаля. Их обвиняют в уклонении от санкций и схеме экспорта, по которой полупроводники, интегральные схемы и другие электронные компоненты двойного назначения на миллионы долларов поставлялись в Россию через две подставные компании.

Насриддинов, гражданин России и Таджикистана, был задержан 31 октября в Бруклине. Гольцев и Пузырева задержаны в отеле на Манхэттене 31 октября во время поездки в Нью-Йорк к Насриддинову. Как утверждается, ответчики использовали две зарегистрированные в Бруклине фирмы - SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. Компания SH Brothers осуществила сотни поставок в Россию на сумму более 7 миллионов долларов.

В обвинительном заключении также фигурируют 39-летний Никита Архипов и 37-летний Артем Оловянников, оба из Санкт-Петербурга, и Николай Григорьев, 36 лет, из Бруклина. Они обвиняются в сговоре и других преступлениях, связанных со схемой экспорта в пользу компаний, связанных с российскими Вооруженными силами. Григорьева арестовали 1 ноября, говорится в сообщении. Архипов и Оловянников остаются на свободе.

Ранее из Эстонии в США по аналогичному обвинению был экстрадирован Вадим Конощенок. Россиянину грозит до 30 лет тюрьмы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:55 В стране и мире
Видео
РФ работает над списком россиян-заложников ХАМАС
22:50 В стране и мире
Видео
Путин: на фоне исчерпанного потенциала санкций Запад может пойти на диверсии
21:46 В стране и мире
Видео
Путин о санкциях: меньше шансов, что к нам завезут европейских постельных клопов
21:12 В стране и мире
Видео
Очередь на спасение: как работает КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа
22:01 В стране и мире
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира противотанковых частей ХАМАС
Популярное
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
Видео
Герою из Щелково подарили новую «Ниву» за спасение школьника от грабителя
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.