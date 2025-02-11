Бессараб рассказала, как можно повысить пенсию за короткий срок

В Государственной думе РФ напомнили особенности формирования пенсии в России и о том, как ее повысить. В первую очередь она зависит от количества отработанных лет - трудового стажа и размера заработной платы россиянина. Об этом в беседе с RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Чем длительнее стаж и чем больше зарплата, тем больше будет пенсия в конечном итоге», - сообщила она.

Чтобы повысить пенсию, нужно отработать еще пять лет после того, как наступил пенсионный возраст. В таком случае за этот период на 36% можно повысить фиксированную часть выплаты страховой пенсии по старости и на 45% увеличить индивидуальные коэффициенты.

«Таким образом, можно дополнительно поднять себе пенсию за эти пять лет», - пояснила Бессараб.

Парламентарий посоветовала россиянам официально работать и получать «белую» заработную плату. Если же гражданин работает как самозанятый, то ему необходимо самостоятельно формировать свои пенсионные баллы, подытожила Бессараб.

В 2024 году депутат рассказывала «Звезде», что страховые пенсии по старости и инвалидности с этого года будут индексироваться дважды.