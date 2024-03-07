В Госдуме РФ рассказали об индексации страховых пенсий в следующем году на 4,5%

Страховые пенсии по старости и инвалидности со следующего года будут индексироваться дважды. Об этом «Звезде» рассказала член Комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Со следующего года страховые пенсии будут повышаться дважды в году - с 1 февраля и с 1 апреля. С 1 февраля - на уровень реального значения инфляции, а с 1 апреля - на уровень доходов самого Пенсионного фонда. Этот размер доходов разделят между пенсионерами», - рассказала Бессараб.

Социальная пенсия также повышается ежегодно с апреля и тоже на уровень инфляции. Что касается военных пенсионеров, средняя пенсия которых сегодня достигает 42-43 тысяч рублей, то для них повышение и пенсий, и довольствия пройдет с 1 октября и будет проходить ежегодно.

«Таким образом, в бюджет уже заложена сумма повышения, в том числе и на 2025-2026 годы. В 2025-м - 4,5%, а в 2026-м - 4%, но если уровень инфляции будет выше, то будет принято решение о повышении», - уточнила Бессараб.

Ранее российский кабмин сообщил о повышении социальных пенсий на 7,5%. Такой вид пенсий выплачивается россиянам, у которых нет необходимого трудового стажа для начисления страховой пенсии. По словам Светланы Бессараб, таких получателей в стране порядка четырех миллионов человек.