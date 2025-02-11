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Словакия начала получать газ из России по «Турецкому потоку»

По словам премьера Словакии, возобновление поставок российского газа стало возможным благодаря усилиям Москвы и Анкары.
Игнат Далакян 2025-02-11 17:10:23
© Фото: Hendrik Schmidt, dpa, Global Look Press

Поставки газа из Российской Федерации в Словакию возобновились, это стало возможным благодаря усилиям Москвы и Анкары. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Российский газ начинает поступать в Словакию через "Турецкий поток", и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить», - заявил глава словацкого правительства в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Напомним, Словакия в прошлом году получала российский газ транзитом через Украину. С истечением соглашения «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» подача газа по украинской территории прекратилась. На данный момент поставки в Европу осуществляются только через Турцию.

Ранее из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем стало известно, что экспорт газа из России по «Турецкому потоку» в Европу достиг исторического максимума. Поставки по этому трубопроводу достигли рекордного значения с момента его запуска в 2020 году.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #газ #Роберт Фицо #словакия #поставки
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