Поставки газа из Российской Федерации в Словакию возобновились, это стало возможным благодаря усилиям Москвы и Анкары. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Российский газ начинает поступать в Словакию через "Турецкий поток", и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить», - заявил глава словацкого правительства в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Напомним, Словакия в прошлом году получала российский газ транзитом через Украину. С истечением соглашения «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» подача газа по украинской территории прекратилась. На данный момент поставки в Европу осуществляются только через Турцию.

Ранее из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем стало известно, что экспорт газа из России по «Турецкому потоку» в Европу достиг исторического максимума. Поставки по этому трубопроводу достигли рекордного значения с момента его запуска в 2020 году.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.