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Экспорт газа из РФ по «Турецкому потоку» достиг исторического максимума

Экспорт российского газа по «Турецкому потоку» в Европу вырос на 26,7%.
Игнат Далакян 2025-02-01 17:11:43
© Фото: Peter Kneffel, dpa, Global Look Press

Российская Федерация нарастила поставки газа по «Турецкому потоку» в Европу до рекордного значения с момента его запуска в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные ENTSOG, в январе экспорт увеличился до 1,56 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом. Предыдущий максимум наблюдался в августе 2023 года - 1,53 млрд куб. м.

По сравнению с декабрем прошлого года поставки газа в европейские страны через «Турецкий поток» в январе выросли на 2% и подскочили на 27% по сравнению с январем 2024 года.

Трубопровод «Турецкий поток», который проходит из России в Турцию через Черное море, имеет мощность 31,5 млрд куб. м. Он предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодняшний день газопровод остается последним активным маршрутом поставок газа из России в направлении Европы после остановки транзита через Украину.

#в стране и мире #газ #«Турецкий поток» #трубопровод
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