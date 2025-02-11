Конюхов планирует установить новый рекорд на воздушном шаре

В этом году путешественник Федор Конюхов и воздухоплаватель Иван Меняйло хотят установить национальный рекорд на воздушном шаре. Они попытаются подняться на высоту 12 километров. О грандиозных планах стало известно телеканалу «Звезда».

«Мы будем делать этот проект на Алтае. Федор Конюхов и Иван Меняйло постараются подняться на высоту 12 километров и установить национальный рекорд», - рассказал руководитель экспедиционного штаба путешественника Оскар Конюхов.

А во вторник стало известно, что Федор Конюхов стал первым, кто пересек Южную Атлантику на весельной лодке. Для этого ему потребовалось 68 суток. Путешественник плыл по самому сложному и опасному маршруту.

Напомним, в позапрошлом году Федор Конюхов и Иван Меняйло побили рекорд по дальности полета на тепловом аэростате. Они преодолели 2 540 километров.