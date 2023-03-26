Конюхов и Меняйло побили рекорд по дальности полета на тепловом аэростате

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Путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло завершили рекордный полет на воздушном шаре, преодолев 2 540 километров, что на 174 километра дальше установленного в 1994 году рекорда японца Мичио Канда.

Воздухоплаватели благополучно посадили аэростат на аэродроме Хатанга в Красноярском крае, сообщает штаб экспедиции.

«Таким образом, теперь оба мировых рекорда - по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре - принадлежат России», - говорится в сообщении.

Конюхов и Меняйло стартовали 24 марта в Кировске. За время полета аэростат пролетел над территориями Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края. Все это время путешественники находились на высотах от 3 до 6 километров.