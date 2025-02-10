Фонд «Защитники Отечества» организовал встречи ветеранов СВО и работодателей

Мотивационные встречи ветеранов СВО и потенциальных работодателей идут в регионах России при поддержке фонда «Защитники Отечества». Первое мероприятие, организованное фондом совместно с ПАО «Россети Сибирь», прошло в Кузбассе. Герои смогли больше узнать о компании, условиях труда, вакансиях и карьерных перспективах, получить ответы на интересующие вопросы.

Помощь в обучении и трудоустройстве ветеранов СВО - одно из ключевых направлений работы фонда «Защитники Отечества». После возвращения из зоны боевых действий героям СВО важно оставаться опорой и поддержкой для своих семей. Иногда для этого требуется получить дополнительное образование или пройти переобучение, чтобы трудоустроиться.

«В апреле прошлого года мы начали проводить региональные ярмарки вакансий, чтобы собрать в одном месте представителей центров занятости, органов власти, образовательных организаций, работодателей и, конечно, ветеранов СВО. По итогам ярмарок работу нашли более 2 500 ветеранов СВО. К концу года решили проводить и более точечные акции. Так появилась идея организовывать мотивационные встречи - потенциальных работников с одним работодателем, чтобы можно было обсудить все более конкретно, посмотреть на условия труда, не распылять внимание на несколько компаний, как на ярмарке вакансий», - отметила руководитель департамента переобучения и трудоустройства фонда «Защитники Отечества» Ольга Татаренко.

Более 80 вакансий готов предложить кузбасский филиал «Россети Сибирь» для трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Благодаря разработанной программе на базе учебного центра СибКЭУЦ бывшие бойцы могут с нуля освоить профессию энергетика и приступить к работе уже спустя месяц после обучения. По итогам встречи ветераны, проявившие наибольшую заинтересованность, вскоре начнут обучаться.

Зона покрытия кузбасского филиала «Россети Сибирь» охватывает все территории Кемеровской области, поэтому сложностей в трудоустройстве по месту жительства у ветеранов спецоперации не возникнет - практически в каждом городе и районе есть локальные представительства электрических сетей.

«Ветераны СВО - люди с большим жизненным опытом, им, как никому другому, присуще желание созидать и делать сильнее свою Родину. Энергетика - как раз такая профессия. И мы заинтересованы укреплять кадры сильными и надежными "бойцами". Как социально ответственный бизнес, "Россети Сибирь" предлагает нашим потенциальным работникам не только стабильную работу, но и широкую линейку социальной поддержки, в том числе реабилитационные мероприятия, включая санаторно-курортное лечение, предоставление путевок детям сотрудников в лучшие детские центры России», - рассказал заместитель генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Сергей Казак.

Опыт сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» на территории Кузбасса ляжет в основу взаимодействия с другими регионами, где присутствует «Россети Сибирь». В частности, аналогичная практика работы с ветеранами СВО будет внедряться в Забайкальском крае на базе читинского филиала «Россети Сибирь».

«Благодарен фонду "Защитники Отечества" за то, что пригласили на такую встречу. Важно, что есть прямой контакт работодателя и соискателя, возможность задать вопросы и сразу получить ответы. Меня заинтересовали предложенные вакансии, поэтому я заполнил анкету на соискание должности и буду рад сотрудничеству с "Россети Сибирь". Тема трудоустройства для участников СВО очень актуальна, и нам важно было услышать, что работа найдется для каждого», - поделился ветеран СВО Сергей Нигматулин.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.