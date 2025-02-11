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Путин присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки РФ

Почетное звание также присвоили вокалистам Московского государственного академического театра «Русская песня».
Глеб Владовский 2025-02-11 13:23:19
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Артистке-вокалистке Лель Екатерине Николаевне присвоить звание "Заслуженный артист Российской Федерации"», - говорится в документе.

Почетное звание также присвоили вокалистам Московского государственного академического театра «Русская песня» Юрию Постарнакову, Анне Ишутиной, Наталье Волгиной, Елене Иониной и Наталье Морозовой.

Ранее сообщалось о присвоении почетного звания режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну.

#в стране и мире #Владимир Путин #Заслуженный артист РФ #Катя Лель #Почетное звание
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