Президент РФ Владимир Путин присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Артистке-вокалистке Лель Екатерине Николаевне присвоить звание "Заслуженный артист Российской Федерации"», - говорится в документе.
Почетное звание также присвоили вокалистам Московского государственного академического театра «Русская песня» Юрию Постарнакову, Анне Ишутиной, Наталье Волгиной, Елене Иониной и Наталье Морозовой.
Ранее сообщалось о присвоении почетного звания режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну.
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