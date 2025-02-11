МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боец MMA Крайнов получил три пули во время потасовки в Краснодаре

Отец спортсмена рассказал, что его сыну сделали две операции.
Сергей Лебедев 2025-02-11 13:03:03
© Фото: lion933, VK

В ходе стрельбы возле одного из ночных клубов Краснодара в бойца смешанных единоборств Руслана Крайнова попали три пули, одна из которых повредила глаз. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил отец пострадавшего спортсмена.

«Три пули в него попали. По одной в глаз, спину и ногу», - сказал он.

Отец Руслана отметил, что сын сейчас находится в больнице. Ему сделали две операции. Спасти глаз медикам не удалось.

«Причину конфликта я не могу точно назвать. Сын сказал, что они (злоумышленники. - Прим. ред.) зашли пьяные или обкуренные, начали ругаться и кидаться на всех», - добавил мужчина.

Напомним, потасовка произошла ночью 9 февраля. Огонь открыл 34-летний мужчина, который потом скрылся с места происшествия на машине. Стрелка быстро задержали, у него изъяли травматический пистолет и 18 патронов, сообщили в МВД. Заведено уголовное дело.

#стрельба #Краснодар #глаз #Задержание #MMA #наш эксклюзив #Руслан Крайнов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 