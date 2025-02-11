Боец MMA Крайнов получил три пули во время потасовки в Краснодаре

В ходе стрельбы возле одного из ночных клубов Краснодара в бойца смешанных единоборств Руслана Крайнова попали три пули, одна из которых повредила глаз. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил отец пострадавшего спортсмена.

«Три пули в него попали. По одной в глаз, спину и ногу», - сказал он.

Отец Руслана отметил, что сын сейчас находится в больнице. Ему сделали две операции. Спасти глаз медикам не удалось.

«Причину конфликта я не могу точно назвать. Сын сказал, что они (злоумышленники. - Прим. ред.) зашли пьяные или обкуренные, начали ругаться и кидаться на всех», - добавил мужчина.

Напомним, потасовка произошла ночью 9 февраля. Огонь открыл 34-летний мужчина, который потом скрылся с места происшествия на машине. Стрелка быстро задержали, у него изъяли травматический пистолет и 18 патронов, сообщили в МВД. Заведено уголовное дело.