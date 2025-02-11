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Боец MMA лишился глаза после стрельбы у ночного клуба в Краснодаре

Злоумышленника, открывшего огонь, задержали полицейские.
Сергей Лебедев 2025-02-11 11:22:51
© Фото: lion933, VK © Видео: mvd_23, Telegram

Боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов лишился глаза в результате конфликта у ночного клуба в Краснодаре, где он работал охранником. Спортсмена из травматического пистолета расстрелял один из посетителей заведения.

«Я знаю только то, что глаз удалили», - сообщил телеканала «Звезда» старший тренер бойцовского клуба, в котором занимался спортсмен.

Происшествие случилось в прошлое воскресенье. Конфликт, который впоследствии перерос в стрельбу, возник после того, как Крайнов не пустил в клуб компанию молодых людей.

Спустя некоторое время полицейские поймали злоумышленника, открывшего огонь из пневматического пистолета. На него завели уголовное дело по статье за хулиганство.

#стрельба #Краснодар #глаз #Задержание #MMA #наш эксклюзив #Руслан Крайнов
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