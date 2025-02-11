Котел разорвался в Пермском крае, есть пострадавшие

В котельной пермского поселка Вильва произошел разрыв котла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
«На улице Школьная в поселке Вильва... в результате избыточного давления произошел разрыв твердотопливного котла без последующего горения», - говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что в результате происшествия стена получила повреждения на площади двух «квадратов». Точное число пострадавших не указывается.
На месте происшествия работают 22 человека, три из которых - специалисты МЧС.
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