Два человека пострадали от пиротехники в Пермском крае

В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники, в том числе 10-месячный ребенок. Об этом сообщило МЧС России.

«В Пермском крае два человека травмировались от пиротехники», - говорится в телеграм-канале ведомства.

В сообщении уточняется, что инцидент произошел в поселке Суксун. Один из залпов попал на одежду малыша, после чего она была прожжена насквозь. Ребенка госпитализировали с ожогами.

МЧС России напомнил, что пиротехнику следует покупать только в лицензированных местах, внимательно изучать инструкцию перед применением, а также не запускать с рук и не направлять в сторону людей и строений.

Ранее москвичей призвали не использовать пиротехнику на новогодние праздники. В столичной мэрии это объяснили с участившимися случаями провокаций с использованием петард и салютов.