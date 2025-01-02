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Два человека пострадали от пиротехники в Пермском крае

Один из залпов попал на одежду 10-месячного малыша и прожег ее насквозь.
Игнат Далакян 2025-01-02 22:14:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Пермском крае два человека пострадали от пиротехники, в том числе 10-месячный ребенок. Об этом сообщило МЧС России.

«В Пермском крае два человека травмировались от пиротехники», - говорится в телеграм-канале ведомства.

В сообщении уточняется, что инцидент произошел в поселке Суксун. Один из залпов попал на одежду малыша, после чего она была прожжена насквозь. Ребенка госпитализировали с ожогами.

МЧС России напомнил, что пиротехнику следует покупать только в лицензированных местах, внимательно изучать инструкцию перед применением, а также не запускать с рук и не направлять в сторону людей и строений.

Ранее москвичей призвали не использовать пиротехнику на новогодние праздники. В столичной мэрии это объяснили с участившимися случаями провокаций с использованием петард и салютов.

#в стране и мире #МЧС РФ #Пермский край #пиротехника
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