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За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ в РФ подскочила на 13,7%

Чтобы не допустить распространения заболевания, 180 школ и 66 детских садов по всей России были закрыты.
Анастасия Бобылева 2025-02-11 01:47:22
© Фото: Michaela Begsteiger imageBROKER.com Globallookpress

За прошедшую неделю рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России составил 13,7%. Чтобы не допустить распространения заболевания, 180 школ и 66 детских садов временно закрыли.

«По итогам шестой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей», - приводит сообщение Роспотребнадзора ТАСС.

В ведомстве уточнили, что за неделю зафиксировали 865 тысяч случаев заболевания. В 50 регионах страны превышен среднероссийский показатель. Чисто госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

Роспотребнадзор также сообщил о понижении уровня заболеваемости COVID-19 на 10,4% по сравнению с прошлой неделей. За шестую неделю 2025 года зафиксировали 7,1 тысячи случаев коронавируса.

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что ожидает россиян в ближайшее время. По его словам, в феврале и марте случаи респираторных заболеваний могут быть частыми, а вот к апрелю стоит ожидать снижения заболеваемости ОРВИ.

#Россия #в стране и мире #здоровье #Заболевания #ОРВИ
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