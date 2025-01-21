Альтштейн: февраль и март будут захвачены респираторными заболеваниями

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал новые цифры Роспотребнадзора о росте заболеваемости коронавирусом (2,8% за неделю) и ОРВИ (29,1%). По его оценкам, подъем случаев заражения COVID в 2,8% можно считать незначительным. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся на декабрь.

«Я думаю, что это идет нормальный сезон респираторных заболеваний. Они были в низких границах, сейчас идет подъем. Он может длиться достаточно долго - февраль и март может быть захвачен респираторными заболеваниями», - отметил в разговоре со «Звездой» эксперт.

По словам вирусолога, снижения заболеваемости ОРВИ можно ожидать к апрелю.

«Но сказать, что будет какой-то опасный подъем... таких признаков нет», - добавил Альтштейн.

Особо внимательными надо быть людям из группы риска - пожилым, пациентам, имеющим хронические заболевания, детям, беременным женщинам. Обезопасить себя от тяжелого течения гриппа и COVID можно, если сделать прививку в поликлиниках или мобильных пунктах.