В МВД дали рекомендации по защите смартфонов от взлома и кражи

Существует несколько способов защиты смартфона от его кражи и взлома. О том, как обезопасить свое устройство, рассказали в МВД России.

Отмечается, что украденный смартфон - это потеря не только денег, но и личной информации. Злоумышленники, заполучив гаджет, могут в том числе похитить аккаунты соцсетей и оформить микрозаймы.

Прежде всего необходимо придумать сложный пароль и разрешить доступ только по биометрии. Кроме того, владельцам смартфонов порекомендовали отключать автосохранение паролей в браузерах.

«Используйте сложный пароль на разблокировку - более шести символов, лучше PIN, чем графический ключ. Разрешите вход в важные приложения только по биометрии - отпечаток или Face ID», - посоветовали в ведомстве.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Лука Сафонов в беседе со «Звездой» рассказал, как обезопасить смартфон на базе Android от взлома. По словам собеседника, после того, как хакеры получили исходный код этой операционной системы, им стало легче удаленно красть данные.