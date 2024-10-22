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Эксперт Сафонов рассказал, как спастись от «пандемии» взломов Android

В этом году злоумышленники начали активно использовать различные модификации SpyNote, чтобы взламывать устройства на ОС от Google.
Алексей Курильченко 2024-10-22 16:00:48
© Фото: Omar Marques Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В 2024 году Android-устройства охватила «пандемия» взломов с помощью хакерской программы SpyNote. Это шпионское приложение получило распространение после утечки его исходного кода, после чего хакеры начали подстраивать его под свои нужды. Об этом «Звезде» рассказал эксперт в области информационной безопасности Лука Сафонов.

«Эта программа может выполнять шпионские функции, получать доступ к соцсетям, использовать их для дальнейшего распространения вредоносных программ. Определенные модификации могут получать доступ даже к банковским приложениям», - рассказал Сафонов.

Для того, чтобы обезопасить себя, не следует устанавливать приложения из сомнительных источников или присланных APK-файлов. В настоящее время единственным безопасным источником приложений является Rustore - даже Google Play в сегодняшних реалиях не гарантирует полной безопасности. Банковские приложения нужно скачивать исключительно с сайта организации.

«Вредоносные программы могут перехватывать SMS от онлайн-банкинга и отправлять их злоумышленникам. Это позволит им авторизоваться в приложении и красть денежные средства. Ну а кража аккаунтов в соцсетях позволяет расширить это пандемию, рассылая вредоносные ссылки вашим контактам», - отметил эксперт.

Напомним, что «Лаборатория Касперского» заявила, что в 2024 году число взломов смартфонов с помощью SpyNote увеличилось в 4,5 раза. Основная цель мошенников - заполучить банковские данные. Для этого используются различные модификации вредоносной программы, вшитые в приложения.

#информационная безопасность #взлом #Android #наш эксклюзив #spynote
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