В зоне СВО рассказали курсантам ДВОКУ о миссии и задачах командира

В одном из тыловых районов зоны спецоперации военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск «Центр» по видеосвязи пообщались с будущими выпускниками Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).

Военнослужащие и учащиеся затронули различные темы, среди которых забота о личном составе, управление подразделением в бою. Также затронули важность принимаемых командирами решений.

«Товарищи курсанты! Вы выпускаетесь не пулеметчиками, не механиками-водителями, вы выпускаетесь командирами подразделений. У каждого из вас будет личный состав, вы должны управлять подразделением в бою. Если вы этого делать не будете, соответственно, успеха не видать никому», - выступил в напутственным словом один из участвующих в видеоконференции боец.

Другой военнослужащий назвал самой главной проблемой борьбу с ленью, и отметил, что если ленится командир, то аналогично себя ведет и личный состав.

«Так как командир - это лидер, это вождь, он ведет и за ним идут. В принципе, добавить больше нечего. А боевая подготовка и все, что с этим связано, - это уже естественные прилагающие. Как бы если вы занимаетесь, то максимально приложите свои усилия, свои старания», - заявил он.

Мотострелок отметил, что следует добиваться поставленной цели, тогда «все получится у всех, и если каждый будет думать примерно в этом же направлении, то войну мы выиграем очень быстро».

Завершая разговор, офицеры ответили на все интересующие курсантов вопросы, после чего отправились к местам выполнения своих боевых задач.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.